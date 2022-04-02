للمرة الثانية.. انطلاق تسوية الميادين بريف دير الزور

أعادت الجهات المعنية اليوم فتح مركز التسوية في مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وذلك للمرة الثانية منذ انطلاق عملية التسوية الخاصة بأبناء المحافظة منتصف تشرين الثاني الماضي.

عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم وأتوا من عدة قرى في الجزيرة السورية أشاروا في تصريحات لمراسل سانا إلى أن “ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي حاولت منعهم مراراً من الوصول إلى مراكز التسوية إلا أنهم أصروا على القدوم إيماناً منهم بأن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لإعادة من ضل الطريق إلى جادة الصواب وإلى حياته الطبيعية مع ذويه وأهالي منطقته”.