القوات الروسية تدمر مصفاة لتكرير النفط و3 مستودعات للوقود

دمر القوات الروسية صباح اليوم بصواريخ بحرية وجوية عالية الدقة مصفاة لتكرير النفط وثلاثة مستودعات لحفظ الوقود ومواد التشحيم في محيط مدينة أوديسا كان يجري منها تزويد المجموعات المسلحة الأوكرانية بالوقود على اتجاه نيكولايفيسك.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء ايغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم أن وسائط الدفاع الجوي المضاد التابعة للقوى الجوفضائية الروسية أسقطت في الجو مسيرتين أوكرانيتين في محيط بلدتي كودرياشفكا وشوروفكا.

وأضاف إن الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي دمر خلال الليلة الماضية 51 منشأة حربية أوكرانية بينها 4 مراكز للقيادة واثنتان من المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي المضاد من طراز (اوسا ك م) في بلدتي باركينكوفو وسلافيانسك وبطاريتان للمدفعية وراجمتان للصواريخ و4 مستودعات ميدانية للأسلحة والذخائر المدفعية الصاروخية في بلدتي كونستاتينوفكا وكريستيشي و32 من المواقع المحصنة لحشد المعدات القتالية.

وأوضح الناطق أنه تم منذ بدء العملية الروسية الخاصة إسقاط 125 طائرة و88 حوامة ومسيرة و221 من المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي المضاد و1903 من الدبابات وغيرها من الآليات المدرعة و207 من راجمات الصواريخ و805 من مدافع الميدان ومدافع الهاون وكذلك 1781 من المركبات العسكرية الخاصة.