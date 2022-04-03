المغترب السوري محمد عصام محو مستشاراً  في اتحاد المبدعين العرب

اختار اتحاد المبدعين العرب المغترب السوري الدكتور محمد عصام محو مستشاراً فيه ورئيساً لقسم التثقيف نظراً لعمله الدؤوب وتميزه في مجال تنمية الموارد البشرية في العديد من الدول العربية، على هامش ختام الحدث العالمي اكسبو 2022 دبيز

ويعد اتحاد المبدعين العرب كياناً أممياً متخصصاً بالإبداع ودعم المبدعين في المنطقة العربية وجنوب آسيا وأفريقيا في الأمم المتحدة وهو عضو دائم في المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات المتخصصة ومقره القاهرة وله فروع في عدد من الدول العربية ومنها الإمارات.

يذكر أن المغترب السوري الدكتور محمد عصام محو حائز جائزة دبي العالمية لتنمية الموارد البشرية الأوسكار التعليمي 2021 عن فئة الفيديو التعليمي الأكثر انتشاراً وتداولاً والذي حمل عنوان (أنا صنيعة أمي) وكأس العرب في الارتجال الذي تنظمه توستماسترز العالمية عام 2019 وجائزة الإلقاء في جامعة بيروت العربية عام 2016 ويعمل محاضراً جامعياً وحاصل على رتبة أستاذ زائر وهو مدرب للكوادر البشرية في دول مختلفة.