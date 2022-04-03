انطلاق اختبارات تقييم جرحى الوطن رياضياً في عدة محافظات

أعلن مشروع جريح الوطن أن اختبارات تقييم الجرحى رياضياً انطلقت أمس في محافظات دمشق وريف دمشق والسويداء ودرعا وحماة.

وأوضح المشروع في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن الجرحى خضعوا لاختبارات في عدة رياضات منها كرة السلة والريشة الطائرة وألعاب القوى والقوة البدنية والتنس الطاولة والسباحة مشيراً إلى أن تلك الاختبارات جرت بإشراف لجنة مختصة تابعة للاتحاد الرياضي العام بهدف الوصول إلى الجرحى الموهوبين والمستوفين للمعايير العالمية لاتحادات الرياضات الخاصة ودعمهم بموجب اتفاقية التعاون بين مشروع جريح الوطن والاتحاد الرياضي العام.

وبين المشروع أن الاختبارات ستمكن الجرحى غير المستوفين للمعايير من الراغبين بممارسة الرياضة من ارتياد النوادي مجاناً لافتاً إلى أن الاختبارات ستنتقل إلى باقي المحافظات تباعاً وتستهدف مئات الجرحى الموهوبين والراغبين بممارسة الرياضة على أن يعاد تنظيمها كل ثلاثة أشهر.