رئيسي وصالح: ضرورة التعاون الفاعل بين إيران والعراق

أشار الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ونظيره العراقي برهم صالح خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم، إلى ضرورة التعاون المؤثر والفاعل بين طهران وبغداد بما يصب في تدعيم الاستقرار والأمن على صعيد المنطقة.

وشدد رئيسي خلال الاتصال على دعم إيران لوحدة واستقلال العراق وأمنه وتعزيز دوره معتبراً أن “أدنى زعزعة أمنية في العراق تضر بمصلحة المنطقة”، معبراعن تصميم إيران على رفع مستوى التعاون بين طهران وبغداد في كافة المجالات وبما يرقى إلى حجم الطاقات المشتركة.

بدوره أكد الرئيس العراقي ضرورة توسيع التعاون بين بغداد وطهران لتجاوز الأزمات الإقليمية مشدداً على أن الحل الوحيد لهذه الأزمات ينبع من داخل المنطقة نفسها ويكمن في إرادة شعوبها بعيداً عن التدخل الأجنبي، داعياإلى توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتوظيف الطاقات الاقتصادية المشتركة لخدمة مصالح شعبيهما.