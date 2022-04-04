آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من ستة ملايين و175 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم لغاية الآن إلى 491542005 إصابات، وإجمالي الوفيات إلى 6175631 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 426338640 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 1008181 حالة وفاة من أصل 81831520 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 521388 حالة وفاة من أصل 43028863 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 660192 حالة وفاة من أصل 29995638 إصابة.