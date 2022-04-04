أجواء ربيعية حارة وسديمية في المناطق الشرقية والبادية

تواصل درجات الحرارة انخفاضها مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين خفيفة ومعتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة خاصة في المنطقة الوسطى والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام.