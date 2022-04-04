حفل طلابي سوري لوداع السفير ادريس ميا في كوبا

كرم الطلبة السوريون الدارسون في كوبا وأبناء الجالية السورية فيها سفير سورية لدى هافانا الدكتور ادريس ميا تقديراً للجهود التي بذلها خلال سنوات عمله في هذا البلد.

وفي حفل وداع للدكتور ميا بمناسبة انتهاء مهامه أعرب الطلبة والجالية عن فائق تقديرهم للجهود التي بذلها في سبيل تطوير العلاقات مع كوبا وعلى ما قدمه لهم من رعاية واهتمام.

وجدد الطلبة والجالية في كلمتهم وقوفهم إلى جانب وطنهم في حربه ضد الإرهاب معربين عن ثقتهم بالقيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد وبأبطال الجيش العربي السوري وبخروج سورية منتصرة في الحرب العدوانية التي تتعرض لها.

بدوره أكد السفير ميا ضرورة أن يكون أبناء الجالية والطلبة خير رسل لسورية في الخارج وأن يولي الطلبة كل الاهتمام لتحصيلهم العلمي واكتساب المهارات والمعارف تمهيداً لوضعها في خدمة وطنهم.