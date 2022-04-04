ضبط و مصادرة أحطاب حراجية مهرّبة على متن شاحنتين

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

أسفرت إجراءات مكافحة تهريب الأحطاب الحراجية عن ضبط سيارتين شاحنتين محملتين بكميات من الأحطاب بدون أية رخصة ، و في التفاصيل ، ففي إطار المتابعة المستمرة لحماية الثروة الحراجية ومكافحة تهريب الحاصلات الحراجية فقد قامت كوادر الحراج في مديرية زراعة اللاذقية اليوم الأحد ومن خلال التعاون مع الجهات المختصة بقمع إحدى مخالفات تهريب الأحطاب الحراجية والمثمرة المحمّلة على متن سيارتين شاحنتين بدون أي رخصة نظامية وقد تمّ تنظيم الضبط الحراجي اللازم برقم 7/34 تاريخ 3/4/2022 وحجز السيارتين في مرآب مديرية زراعة اللاذقية ومصادرة الأحطاب المحمّلة.