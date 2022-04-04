علماء يطورون علاجاً يقضي على السرطان

يعمل علماء بريطانيون على تطوير علاج جديد للسرطان يعمل وفق نظام يقوم على التخلص من النفايات الخلوية في الجسم.

وحسب صحيفة الغارديان البريطانية يشارك في عملية تطوير العلاج 15 باحثاً من مركز تحليل البروتينات الذي أنشئ في لندن.

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور إيان كولينز من معهد أبحاث السرطان وعضو الفريق قوله ”تعمل العديد من أدوية السرطان الحديثة على تثبيط وظيفة البروتينات الضارة لكن الجديد في تقنيتنا أنه يتم القضاء عليها بدل تثبيطها”، مضيفا “خلايانا طورت تقنية عالية الكفاءة لإزالة البروتينات الضارة ومع ذلك فإن عمليات تحلل البروتين في خلايانا تتعرف فقط على عدد محدد منها”.

وتابع كولينز “وجد العلم طريقة لتمييز الخلايا للبروتينات الضارة والتي تشارك عادة في نمو وتطور الأورام وهكذا ننبه الخلايا بإضافة تلك البروتينات إلى قائمة الأشياء التي تتخلص منها”، مشيراً إلى أن عقار “ليناليدوميد” الذي يحلل البروتين ويستخدم في علاج الورم النخاعي لسرطان الدم يتبع ذات التقنية.

وبين كولينز أن فريقه يركز حالياً على تطوير عقاقير مضادة للسرطان بناء على فكرة (تحطيم البروتين)، لافتاً إلى أن نجاح مشروعهم قد يقود لأدوية تعالج أنواعاً أخرى من الأمراض.