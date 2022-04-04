فارسنا عمرو حمشو في كأس العالم لفروسية قفز الحواجز

بمشاركة الفارس السوري عمرو حمشو تنطلق مباريات كأس العالم لفروسية قفز الحواجز و التي تقام في مدينة لايبزغ الألمانية في الفترة بين السادس والعاشر من الشهر الجاري.

و سيكون برنامج البطولة كما يلي :

– الأربعاء (6 نيسان): القرعة – الساعة( 9:00 مساء بتوقيت دمشق )

– الخميس (7 نيسان): بطولة كأس العالم لونجين – النهائي الأول (2.35 ظهراً) ( 3:45 ظهراً بتوقيت دمشق )

– الجمعة (8 نيسان): بطولة كأس العالم لونجين – النهائي الثاني ( 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق )

– الأحد (10 نيسان): بطولة كأس العالم – النهائي الثالث (3:45 ظهراً بتوقيت دمشق )

الجدير ذكره أن فارسنا عمرو حمشو كان قد حجز مقعده في كأس العالم بعد تأهله من خلال مشاركاته بالدوري العربي و حصده النقاط المؤهلة لكأس العالم ضمن المجموعة السابعة.