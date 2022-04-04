مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون السياحي والرياضي

بحث وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي سيرغي كافلتشوك مع السفير السوري في بيلاروس محمد العمراني علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة السياحي والرياضي وسبل تعزيز هذا التعاون.

ونقل السفير العمراني خلال اللقاء اليوم مقترحات وزارة السياحة لتطوير التعاون السياحي بالاستفادة من الإمكانيات السياحية لدى البلدين مشيراً إلى رغبة سورية بزيادة حركة القدوم السياحي من بيلاروس إلى سورية بما في ذلك عن طريق إقامة فعاليات سياحية مشتركة بين البلدين.

من جانبه أعرب الوزير كافلتشوك عن استعداد الجانب البيلاروسي لزيادة التعاون مع الجانب السوري عن طريق تنظيم سلسلة فعاليات مشتركة في مجالي الرياضة والسياحة ولا سيما بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في سورية مؤكداً أن وزارته جاهزة لمناقشة مقترحات وزارة السياحة السورية تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ.