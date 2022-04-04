هيئة مكتب التربية الفرعي في ريف دمشق يناقش العملية التربوية وسبل الارتقاء بها

ريف دمشق – البعث ميديا:

ناقش مكتب التربية الفرعي في فرع ريف دمشق للحزب خلال اجتماعه الشهري واقع العملية التربوية في المحافظة ونسب تنفيذ الخطط والبرامج للنهوض بالواقع التعليمي والتعاون والتنسيق مع منظمتي طلائع البعث والشبيبة في تأهيل الشباب وبنائهم بناء صحيحا بعيداً عن الرواسب التي أفرزتها الحرب الإرهابية في بعض مدن وبلدات محافظة الريف.

عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب التربية الرفيق د. حامد أبو خليف تحدث عن الواقع التربوي في المحافظة ولاسيما فيما تم طرحه من مداخلات خلال مؤتمرات الشعب الحزبية، مقارناً ما تم السؤال عنه العام الفائت وما تم تنفيذه خلال العام الجاري، موضحاً بان هناك تطور في مجمل العملية التربوية تجاوزت الـ 50% من القضايا التي أثيرت سابقا وتمت معالجتها بصورة كاملة، مشددا على مضاعفة الجهود في تنفيذ خطة “عام الغوطة” ولاسيما في مجال التربية والطلائع وتقديم كافة الإمكانيات لتنشيط دور أصدقاء المدارس وتشكيل لجان نسائية تضم معلمات مؤهلات للمساهمة في تربية الجيل الناشئ تربية أخلاقية بعيداً عن الآفات الاجتماعية.

وأكد الرفيق أبو خليف على تكريس حالة الوعي في المدارس بالتشاركية بين طلائع البعث والشبيبة ونقابة المعلمين لنشر الفكر المتجدد وتعزيز حالة الانتماء الوطني، مبيناً أن كلمة السيد الرئيس بشار الأسد أمام المعلمين في عيدهم هي خطة عمل متكاملة في عملية تأسيس الوعي والبدء بعملية إعادة إعمار الأجيال كلبنة أولى في عملية إعادة الإعمار الشاملة فالبناء في الإنسان هو أهم ركيزة من ركائز النجاح ، موضحاً أن هناك خطة طموحة لتنشيط العمل بمنتجع الشهيد باسل الأسد في الدوير خلال فصل الصيف بعد الانتهاء من العملية الامتحانية وإقامة فعاليات اجتماعية وثقافية بالتعاون مع منظمة طلائع البعث والمجتمع المحلي ومديرية التربية.