تواصل اختبارات انتقاء المواهب الرياضية من جرحى الجيش

تتواصل اختبارات انتقاء المواهب الرياضية من جرحى الجيش العربي السوري بجميع المحافظات وذلك من خلال الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الرياضي العام ومشروع جريح وطن.

المدير التنفيذي للجنة الأولمبية السورية مشرف الرياضة بمشروع جريح وطن عمر عاشور قال في تصريح لـ سانا إن هذه الاختبارات تشمل محافظات دمشق وحماة وحلب واللاذقية طرطوس وحمص ودير الزور والحسكة.

وأضاف عاشور إن الهدف من الاختبارات هو انتقاء المواهب الرياضية من جرحى الجيش بجميع المحافظات وتأهيلها من قبل مدربين متخصصين ووفق برامج تدريبية مناسبة لهم.