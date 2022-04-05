لافروف يؤكد عودة سورية إلى الجامعة العربية تساعد على توحيد المواقف العربية بالمنطقة والعالم

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن عودة سورية إلى جامعة الدول العربية ستساعد على توحيد الصف والمواقف العربية في المنطقة والعالم بأسره.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزراء المجموعة الوزارية العربية في موسكو اليوم: “عبرنا عن أملنا بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية وهذا الموضوع سيحل في أقرب وقت وسيساعد على توحيد الصف والمواقف العربية في المنطقة والعالم بأسره”.

ولفت لافروف إلى أنه تمت مناقشة الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث كان هناك تطابق في الآراء في الملف الفلسطيني إضافة إلى مناقشة الوضع الحالي وتطوره عبر السنين لتحويل أوكرانيا إلى كيان معادي لروسيا.