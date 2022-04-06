تراجع في معدل الوفيات والإصابات بكورونا عالمياً

انخفض معدل الوفيات بفيروس كورونا المستجد حول العالم خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 43 بالمئة، فيما انخفض معدل الإصابات أيضاً بنسبة 16 بالمئة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي عن الجائحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حول العالم تراجع خلال الأسبوع المنصرم إلى 10351818 إصابة، لافتة إلى أنه تم تسجيل انخفاض في نسب الإصابات بشكل خاص في إفريقيا بنحو 19 بالمئة وفي أوروبا 16 بالمئة ومنطقة غرب المحيط الهادئ بـ 16 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن الوفيات تراجعت خلال الأسبوع إلى 26285 حالة، وسجل أكبر انخفاض في نسبة الوفيات في جنوب شرق آسيا بنسبة 73 بالمئة وأمريكا بنسبة 63 بالمئة.

وحذر التقرير من استمرار تطور فيروس كورونا المستجد وظهور متغيرات أخرى له بما في ذلك المتغيرات المؤتلفة بالنظر إلى المستوى العالي لانتقال العدوى في جميع الاحتمالات.