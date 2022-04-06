فعاليات أهلية بحلب تستهدف الأسر الأشد احتياجاً خلال الشهر الفضيل

حلب – معن الغادري

يتواصل العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لزيادة الأنشطة والفعاليات الخيرية خلال أيام الشهر الفضيل حيث بدأت عدد من الجمعيات الخيرية الأهلية تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في المدينة وريف المحافظة .

وأشار عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس المحافظة د. حميد كنو أن هذه الفعاليات والأنشطة الخيرية تستهدف آلاف الاسر والأطفال الأيتام ، ويتم تنظيمها وتحضيرها بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات الخيرية، والجمعيات والفعاليات التجارية الراغبة بالمشاركة في هذه الفعاليات الإنسانية .

كما تم تحديد المناطق والاحياء الشعبية ، والأسر المستهدفة من قِبَل كل جمعية على حدة ، في المدينة وريف المحافظة ،لتقديم الوجبات الساخنة اليومية وتوزيع السلل الغذائية والمبالغ النقدية والبسة العيد والخبز ووجبات الإفطار وتوزيع كفالات مالية للأطفال الايتام ووجبات إفطار لكبار السن وتوزيع الادوية والسلل الصحية ومساعدات مالية للأسر والأشخاص المستهدفين من الأرامل والايتام واسر الشهداء والجرحى ومصابي الحرب والمعاقين والأسر الأشد احتياجاً .

ونوه بمبادرة غرفة تجارة حلب من خلال افتتاح سوق رمضان الخير غداً الخميس في حي جمعية المهندسين والذي سيساعد على توفير المواد والسلع الغذائية والمنظفات والالبسة والاحذية ومستلزمات العيد بأسعار مناسبة ومخفضة وبأقل من الأسعار الرائجة بنسب تصل إلى ‎%‎50 ، موضحاً أن لجنة سيدات الأعمال بغرفة الصناعة ستساهم ايضاً بفعاليات الخير من خلال تقديم الدعم حوالي ألف حصة غذائية وصحية للأسر المحتاجة إضافة الى مبادرة توزيع ألبسة شتوية مختلفة تستهدف /250/ أسرة من ذوي الشهداء والعائلات المحتاجة .