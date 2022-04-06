مهلة جديدة لتوطين معتمدي الغاز بحلب

حلب – معن الغادري

مددت مديرية محروقات حلب فترة توطين معتمدي الغاز لغاية السادس عشر من الشهر الحاري وذلك لاتاحة الفرصة مجدداً أمام المواطنين ممن فاتهم تطبيق هذا الاجراء خلال الفترة المنتهية ، واختيار معتمد الغاز ضمن الحي الذي يحدده المواطن .

وبين مدير محروقات حلب المهندس عبدالاله الندمان أن اختيار المعتمد لا يؤثر على القدم و الأفضلية للمواطنين ، موضحاً أن رسالة الغاز لا تصل عبر التطبيق لأي مواطن إن لم يقم بتحديد المعتمد .

ولفت ندمان بأن تغيير المعتمد متاح امام المواطنين بشكل دوري في نهاية كل شهر ، موضحاً أنه يمكن للاخوة المواطنين اختيار معتمد الغاز المنزلي عبر تطبيق وين وتطبيق التلغرام (بوت مشروع البطاقة الذكية في الجمهورية العربية السورية) وعن طريق الموبايل ، كما يمكن اختيار المعتمد عن طريق جهاز نقطة البيع مباشر من الحي .