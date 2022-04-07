إحياء ذكرى لتأسيس الحزب في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

احتفلت الفعاليات الحزبية و الشعبية و النقابية و الرسمية في محافظة اللاذقية بذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي في يوبيله الماسي حيث أمّت وفود شعبية و رسمية و حزبية ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد في القرداحة تعبيراً عن الوفاء لقيم البعث و مبادئه و أدبياته و شارك في الزيارة الرفيقان أمين فرع اللاذقية للحزب المهندس هيثم اسماعيل و محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال و أعضاء قيادتي فرعي الحزب و الجبهة الوطنية التقدمية و رئيس مجلس المحافظة. كما قامت الفعاليات الحزبية و الشعبية و العلمية و الإدارية في جامعة تشرين بزيارة ضريح القائد المؤسس و قد شارك في الزيارة أمين فرع جامعة تشرين الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة و رئيس جامعة تشرين الدكتور بسام حسن و قيادة فرع الحزب و نواب رئيس الجامعة.

و بهذه المناسبة أدى الرفاق الأعضاء العاملون الجدد الذين نالوا شرف العضوية العاملة في فرع اللاذقية للحزب قسم العضوية العاملة في دار الأسد للثقافة في اللاذقية بحضور الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب و أعضاء قيادة فرع الحزب

و أكد الرفيق اسماعيل على تزامن أداء القسم مع ذكرى تأسيس حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي نفخر و نعتز بمسيرته النضالية في تاريخنا المعاصر مشيراً إلى ما كرسته مسيرة الحزب النضالية من قيم و مآثر مضيئة منذ التصحيح المجيد بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد و في ظل القيادة الحكيمة و الشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد. و قد أدى الرفاق و الرفيقات قسم العضوية العاملة في صفوف الحزب في احتفالية وطنية بهذه المناسبة

و شهدت جامعة تشرين فعالية احتفالية حاشدة في رحاب الجامعة شاركت فيها الفعاليات الحزبية و الشعبية و النقابية و العلمية و ازدانت بالرايات الوطنية و أعلام البعث و صور القائد الرمز السيد الرئيس بشار الأسد، و عبر المشاركون عن الفخر و الاعتزاز بالمسيرة النضالية للحزب منذ تأسيسه في إرساء الفكر القومي و الدفاع عن قضايا الأمة و تعزيز و ترسيخ موقع سورية و دورها في مواجهة التحديات .