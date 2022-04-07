بكين: بيع واشنطن أسلحة لتايوان ينتهك مبدأ الصين الواحدة

أكدت وزارة الدفاع الصينية أن بيع الولايات المتحدة أسلحة أمريكية إلى تايوان ينتهك بشكل خطير مبدأ “الصين الواحدة” ويشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للصين ويلحق ضرراً خطيراً بسيادتها.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة تان كيفي في بيان اليوم أن بكين احتجت لدى واشنطن على موافقتها على صفقة مع تايوان لصيانة أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية من نوع باتريوت.

وقال كيفي “إن بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان أو صيانتها ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين وهو تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين ويلحق ضرراً خطيراً بسيادة الصين ومصالحها الأمنية”، مشيراً إلى أن بلاده تعارض بشدة هذا العمل وقدمت رؤيتها للأمر بشكل صارم للولايات المتحدة.