رسميا.. كومان يعود لقيادة منتخب بلاده

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم رسمياً اليوم تولي رونالد كومان قيادة منتخب الطواحين بعد انتهاء بطولة كأس العالم المقبلة.

وأوضح الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي أن هذه الولاية لكومان مع هولندا ستكون الثانية بعد أن قاد الطواحين خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2020.

ويتولى لويس فان جال قيادة منتخب هولندا حالياً وبالتالي فإن مونديال قطر الذي سيقام في تشرين الثاني وحتى كانون أول المقبلين سيكون محطته الأخيرة مع الفريق ولا سيما عقب إعلانه قبل أيام قليلة عن إصابته بمرض سرطان البروستات وهو ما دفع الاتحاد الهولندي للبحث عن بديل دون حرمان فان جال من إتمام مهمته بقيادة المنتخب في المونديال.