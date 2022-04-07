طقس اليومين القادمين

تميل درجات الحرارة للانخفاض في معظم المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو ربيعياً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية فوق المنطقة الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجنوبية.