غرفة تجارة حلب تطلق سوق رمضان الخير اليوم

استكملت غرفة تجارة حلب تحضيراتها لإطلاق فعاليات “سوق رمضان الخير 2022” عند الساعة الثالثة من عصر غد الخميس وذلك في سوق مهرجانات الغرفة بمنطقة جمعية المهندسين “المحلق”.

ولفت رئيس الغرفة عامر حموي إلى مشاركة “149” شركة تجارية وصناعية في فعاليات السوق عبر تقديم سلسلة من المنتجات والسلع الغذائية والمنظفات والألبسة وغيرها من المستلزمات التي تحتاجها الأسرة في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وذلك بأسعار منافسة ومدعومة مؤكداً أن البيع سيكون من المنتج إلى المستهلك مباشرة.

وأشار حموي إلى أن موعد الافتتاح اليومي للسوق الذي تنظمه غرفة تجارة حلب طيلة أيام شهر رمضان المبارك سيكون من الساعة الـ 2 ظهراً وحتى موعد الإفطار ومن الساعة الـ 8 مساء حتى الساعة الواحدة صباحاً.