لقاء مفتوح بين وزير السياحة مع طلبة الجامعة

البعث ميديا – فداء شاهين

أقامت كلية السياحة في جامعة دمشق اللقاء المفتوح بين وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني مع طلبة الدراسات العليا والمرحلة الجامعية الأولى.

وطالبت بعض المداخلات بتسهيل حصول الطلبة على البيانات حول القطاع السياحي و إيجاد مرجع موثق للمعلومات لاستفادة الباحثين منه، وتأهيل الموارد البشرية مع التركيز على اللغات وتأمين فرص العمل.

وكشف وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني عن التشريع الجديد الذي يناقش حالياً في مجلس الشعب هو تطوير وتعديل للمرسوم 198 لعام 1961 ، ومن النقاط التي تضمنها أن تلتزم المنشآت السياحية بتعيين عدد من خريجي كليات السياحة “المعاهد ، المدارس، المراكز” وفق نسبة تحددها الوزارة بحيث يتم تأمين حاجة المنشآت السياحية، علماً أن عدد العاملين بالقطاع السياحي المنظم وغير المنظم تجاوز 250 ألف عامل ، بوجود حوالي 45 ألف سرير فندقي.

و أعدت الوزارة – بحسب مارتيني – خطة القطاع السياحي في عام 2019 تستهدف 110 آلاف فرصة عمل جديدة خلال عشرة سنوات مع تعزيز الصورة الحضارية لسورية وتطوير العلاقات مع الدول الصديقة، داعياً إلى عدم الاعتماد على المسابقات من أجل العمل بل التوجه إلى القطاع الخاص، مشيراً إلى اهتمام الوزارة في افتتاح الشواطئ الشعبية منها الكرنك، ووادي قنديل واللاذقية و طرطوس، وقريباً في بانياس وفي سد المنطرة بالقنيطرة، في وقت تم تدريب العاملين و إعداد 38 منهاجاً للتعليم التقاني و المتوسط و الثانويات الفندقية .

وبين رئيس قسم إدارة المكاتب السياحية والإرشاد السياحي في الكلية الدكتور حسام غازي أن اللقاءات العلمية في القسم تندرج ضمن توجهات جامعة دمشق لربط الجامعة بالمجتمع و تتمثل باستضافة قامات علمية وإدارية من القطاعين العام والخاص للاستفادة من خبراتهم وعرض أبرز التحديات التي تواجه قطاعاتهم والسياسات المتبعة في الاستمرار والتطوير وبالتالي فإن الهدف من اللقاءات العلمية هو رفع سوية طلاب المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا من خلال التعرف على الكثير من مؤسسات قطاعات العام والخاص، مع استخلاص المشكلات البحثية الحقيقية وتبنيها من قبل طلاب الدراسات العليا في مرحلة إعداد الرسالة وكذلك من قبل طلاب السنة الرابعة كمشاريع تخرج وبالتالي هذا يساعد في رفع سوية الأبحاث في جامعة دمشق واقتراح حلول للمشكلات .