هنغاريا تلمح لشراء الغاز الروسي بالروبل

صرّح وزير الخارجية الهنغاري اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربيك “إن بلاده هنغاريا ستفي بالتزامها بالدفع لشركة (غاز بروم) في نهاية أيار المقبل 2022”. ووضح أن بلاده تعمل الآن على حل تقني لقضية سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل مشيراً إلى أن إمدادات الطاقة في هنغاريا كانت وستظل آمنة.

وكان أعلن في وقت سابق رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر أنه لا يستبعد أن تضطر بلاده إلى شراء الغاز الطبيعي من روسيا بالروبل بعد إصدار الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً بهذا الشأن.