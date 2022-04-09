اتحاد السلة يخالف القوانين والأنظمة بالتعاقد مع لاعبين أجانب

يبدو أن اتحاد كرة السلة مصّر على تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة به دون مراعاة للأندية المنضوية تحت مظلته..

القصة تتلخص أن الاتحاد دعا الأندية الأربعة الأولى التي تأهلت لدور الأربعة من دوري السيدات، وسبع أندية من الرجال للاجتماع يوم غد الأحد بمقر الاتحاد للإطلاع على ضوابط وتعليمات تسجيل اللاعب العربي والأجنبي الأمر الذي يتطلب وجود عملة صعبة في رصيد الأندية بالبنك، وهذا أمر صعب تحقيقه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

من جهة ثانية لم يراع الاتحاد ما تم إقراره باجتماع الجمعية العمومية للعبة الأخير، حيث أقر فيها أعضاء الجمعية (أو المؤتمر) مسألة مشاركة اللاعب العربي والأجنبي في دوري الرجال (فقط) في حين لم يتم إقراره في السيدات، لكن يبدو أن الرغبة لدى البعض من أعضاء اتحاد السلة الانحياز لمصلحة ناد معين على حساب البقية، وهناك ناديين يمتلكون من الامكانات المادية الكبيرة ما يؤهلهم للتعاقد مع لاعبة أجنبية معهم في سبيل الفوز بلقب الدوري على حساب ناديين آخرين لا يملكون المال الكافي للتعاقد ولو مع لاعبة عربية، وبالتالي سيكون وضعهم حرج وسيفقدون فرصة المنافسة أو الفوز بلقب الدوري، وفي حال تم إقرار التعاقد الخارجي، من خلال الاجتماع المقرر غد فإن اتحاد اللعبة قد تجاوز كافة القوانين والأنظمة المرعية، وهي نقطة سلبية جديدة تضاف على سلسلة النقاط الكثيرة التي رافقت مسيرة الاتحاد الذي انتخب منذ سنتين تقريبا..!!

بعض الكوادر رأت أن دعوة سبعة أندية بالرجال للاجتماع غير واردة خاصة وأن الدوري لم ينته بعد ، وحتى الآن تأهلت أندية الوحدة واتحاد أهلي حلب والجلاء لدور الأربعة في حين لم تحسم البطاقة الأخيرة المؤهلة، وكان الأجدى باتحاد السلة التريث بدعوة الأندية للاجتماع الحالي، على الأقل لمعرفة هوية الأربعة الكبار لاسيما وأنه تم إقرار اللاعب الأجنبي باجتماع أعضاء الجمعية العمومية الأخيرة..!!

“البعث ميديا” علمت من بعض المصادر أن ناديي قاسيون والثورة لن يصوتا على وجود لاعبة عربية وأخرى أجنبية بدور الأربعة الكبار، كونهم لا يملكون المال ولا الوقت الكافي للتعاقد مع لاعبة محترفة، والجميع يأمل من اتحاد اللعبة ايجاد الحلول المناسبة للخروج بنتائج ترضي كافة عشاق السلة السورية..

عماد درويش