استجابة سريعة من ريف دمشق بعودة السرافيس إلى العمل

استجابة لما نشره موقع ” البعث ميديا ” عن مشكلة إيقاف ٤٠ سرفيساً عن العمل بشكل عشوائي من قبل لجنة السير في مدينة قطنا.

وجه محافظ ريف دمشق م. معتز ابو النصر جمران على الفور المكتب التنفيذي لقطاع النقل بمتابعة حيثيات الموضوع والتحقق من السرافيس الملتزمة على الخطوط المحددة لها من السرافيس المخالفة.

وبعد المتابعة اليومية من قبل عضو المكتب المختص عامر خلف مع المعنيين تم تسطير كتاب من محافظة ريف دمشق إلى محروقات دمشق كون السرافيس تزود بمخصصاتها من محطات دمشق وبناء عليه تم إعادة البطاقات إلى العمل لاسيما أن هناك أكثر من ٢٠ سرفيس ظلموا بهذا الايقاف.

ريف دمشق – البعث ميديا