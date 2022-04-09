انضمام العشرات إلى التسويات في ريفي حلب ودير الزور

واصلت مراكز التسوية في ريفي حلب ودير الزور استقبالها الراغبين بالانضمام إليها ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية ضمن إجراءات ميسرة داخل المراكز في مدينة الميادين ومركزي حيان وتل عرن بريف حلب.

وأعرب عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم في مركز مدينة الميادين عن سعادتهم بالانضمام إلى التسوية التي مكنتهم من العودة لحياتهم الطبيعية حيث أشار حسين الفرج إلى أنه فار من الخدمة الإلزامية وقام بإجراء التسوية للعودة الى صفوف الجيش العربي السوري.

وفي ريف حلب ذكرت سانا أن مركزي التسوية في حيان وتل عرن واصلا فتح أبوابهما أمام الملتحقين بالتسوية لهذا اليوم حيث انضم العشرات معلنين بذلك فتح صفحة جديدة في حياتهم.