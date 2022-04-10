إصابة العشرات خلال اقتحام الاحتلال لمناطق عدة بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية ما أدى لإصابة ثلاثة فلسطينيين.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص أحدهم حالته خطيرة، كما قامت باعتقال فلسطينيين اثنين.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص والعشرات بحالات اختناق، كما قامت قوات الاحتلال باعتقال تسعة فلسطينيين.