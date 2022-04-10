الجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة

تتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، نتيجة لذلك تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها من 2 إلى 4 درجات ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم في ساعات المساء فوق المناطق الشمالية الغريبة والساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر.