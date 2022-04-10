رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدة توصيات للجنة الاقتصادية

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة التصديق على العقد المبرم بين المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي والشركة العامة للدراسات الهندسية لتنفيذ الدراسة والتجارب المخبرية لإعداد دراسة المخطط العام لري مساحة 15000 هكتار في أراضي وسهول بلدة خناصر في محافظة حلب.

كما وافق على التصديق على العقد المبرم بين المدينة الصناعية في حلب ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع صيانة طبقة الإسفلت والتعبيد وأعمال الأرصفة في المدينة الصناعية نظراً لدخول مساحات جديدة للاستثمار في المدينة الصناعية بحلب وبهدف حماية الطريق من التخريب والهبوطات نتيجة الأحمال الكبيرة.

ووافق أيضاً على التصديق على العقد المبرم بخصوص تنفيذ خزانات تجميع وتركيب مضخات ولوحات تحكم ووصلها مع الآبار التابعة للمدينة الصناعية بعدرا والتصديق على العقد بين محافظة حمص والشركة العامة للدراسات الهندسية بخصوص استكمال أعمال الإنشاء والتجهيزات لمبنى الطب النووي في منطقة الوعر.

وتمت الموافقة على التصديق على العقد المبرم لمصلحة وزارة الصحة بهدف تأمين مستلزمات الجراحة العامة لزوم جهات القطاع العام الصحي بما يمكنه من الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية.