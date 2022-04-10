“قسد” تخطف عددا من قاطني مخيم الهول للاجئين

اقتحمت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي أحد أقسام مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه شرق مدينة الحسكة وخطفت عدداً من قاطنيه في ظل ازدياد وتيرة الفلتان الأمني داخل المخيم.

وذكرت مصادر محلية أن “مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” حاصرت القسم السادس من المخيم الذي تسيطر عليه بالتعاون مع قوات الاحتلال الأمريكي وخطفت عدداً من المقيمين فيه واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

ولفتت المصادر إلى أن المخيم يشهد حالة من التوتر والانفلات الأمني زادت وتيرتها في الأيام القليلة الماضية وخاصة لجهة جرائم القتل التي ترتكب في أقسامه حيث عثر خلال الساعات الماضية على جثة شاب مقتول بعيارات نارية من مسدس كاتم للصوت في القسم الرابع من المخيم.