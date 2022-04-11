الكشف عن عقاقير مخدرة تستخدمها القوات الأوكرانية

كشف مستشار رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، روديون ميروشنيك، عن أن قوات بلاده عثرت على كميات كبيرة من “المخدرات القتالية” في المواقع التي تم طرد القوات الأوكرانية منها.

وفي تصريح للصحفيين، ذكر ميروشنيك أنه يوجد الكثير من المخدرات في تلك المواقع، وهناك أدلة على كميات كبيرة مما يسمى بالعقاقير القتالية.

وأشار إلى أنه تم تسجيل حالات لجنود أوكرانيين يواصلون إجراء الأعمال القتالية وهم “في حالة الزومبي”.

كذلك تحدث عسكري من الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك للصحفيين أنه كان قد شهد شخصياً أكثر من مرة السلوك غير اللائق للعسكريين الأوكرانيين أثناء المعارك من أجل السيطرة على مدينة بوباسنايا في دونباس.