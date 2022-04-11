زخات مطرية متوقعة في المناطق الشمالية والساحلية

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا في ساعات المساء فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر بدءاً من تلك المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كيلومترا بالساعة مساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج مساء.

غداً يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو غائماً جزئياً يتحول إلى غائم أحيانا مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر في أماكن متفرقة مع نشاط على سرعة الرياح الغربية لتتجاوز 70 كيلومترا بالساعة مثيرة للغبار والأتربة في المناطق الشرقية والبادية.