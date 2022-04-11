في مشاركتها الأولى.. برونزية لسورية بأولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات

حصد الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري للرياضيات ميدالية برونزية وشهادة تقدير في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات الذي نظمته هنغاريا عن بعد يومي الـ 8 والـ9 من نيسان الجاري.

ووفق بيان لهيئة التميز والإبداع نسخة منه حصلت على الميدالية البرونزية الطالبة ماري سيف عسكر من طرطوس بينما حصلت على شهادة التقدير الطالبة بانا فاضل مهنا من حلب.

ولفتت الهيئة إلى أن ذلك يعد انجازاً دولياً جديداً يحققه الأولمبياد السوري مبينة أن هذه المسابقة هي النسخة الـ 11 من أولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات وشاركت بها 56 دولة.

وأوضحت الهيئة أنها المرة الأولى التي ينضم فيها الأولمبياد العلمي السوري إلى هذه المسابقة حيث اقتصرت مشاركته على عضويين من الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري في اختصاص الرياضيات شاركتا من مقر الهيئة بدمشق.