أيمن زيدان يستعد لتجربة جديدة في التقديم

تناقلت تصريحات للفنان أيمن زيدان والذي كشف عن استعداده لتقديم برنامج حواري متخصص بالجريمة على قناة عراقية، وأضاف أن البرنامج يتناول جرائم حدثت في الواقع، ويعاد تحليلها اجتماعياً من قبل مختصين.

بعد أن عاد أيمن زيدان للدراما الكوميدية في الموسم الرمضاني 2022 بعد غياب، و استذكر عملين من الأبرز في أرشيفه الكوميدي: “جميل وهناء”، و”يوميات مدير عام “، وقال إن “العمل بحماس غير مسبوق، والشغف الحقيقي” كانا من أسباب نجاح هذين العملين، مضيفاً أن الطريق لم يكن سهلاً للوصول لمثل تلك الأعمال.