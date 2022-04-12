استشهاد أمين شعبة حزب البعث في نوى بدرعا

استشهد فريد العمارين أمين شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة نوى بريف درعا الغربي برصاص مسلحين مجهولين.

وذكرت مراسلة سانا في درعا أن “مسلحين اثنين يركبان دراجة نارية اعترضا سيارة أمين الشعبة فريد محمد العمارين أمام مقر الشعبة في نوى وبعد توقف السيارة أنزلاه منها وأطلقا عليه الرصاص مباشرة ما أدى إلى استشهاده وفرا بسيارته”.

وأشار مدير صحة درعا الدكتور أشرف برمو لمراسلة سانا إلى أن مشفى نوى الوطني استقبل العمارين وقد فارق الحياة جراء إصابته بعدة طلقات نارية في القلب والصدر والساقين.