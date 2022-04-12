الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيّرة تركية عند شواطئ القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرة تركية الصنع مسيرة عند شواطئ شبه جزيرة القرم.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو عن قيام سفينة حربية روسية تابعة لأسطول البحر الأسود بإسقاط طائرة تركية الصنع مسيرة من طراز “بيرقدار ت ب 2″.

وذكرت الوزارة أن السفينة أطلقت صاروخين مضادين للطائرات من طراز شتيل حيث أصابا الطائرة المسيرة ودمراها.

كما أكدت أن المسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكانت تتجسس على سفن أسطول البحر الأسود وكذلك المواقع الشاطئية والبرية للمعدات القتالية الروسية في شبه جزيرة القرم وجنوب أوكرانيا.