القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك.. إصابة 11 مدنياً

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية إصابة 11 شخصاً بجروح جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضيها.

وبحسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن بعثة الجمهورية لدى مركز التنسيق المشترك للرقابة على وقف إطلاق النار في دونباس، فإن القوات الأوكرانية استهدفت مناطق عدة بالقصف ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص في المناطق المحررة من مدينة ماريوبول، وإصابة شخصين في كل من بيرفومايسكويه وفولنوفاخا.

وكانت البعثة أكدت أن إجمالي عدد المصابين في الأراضي المحررة بجمهورية دونيتسك الشعبية بنيران القوات الأوكرانية بلغ منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس 1036 شخصاً بينهم 54 طفلاً.