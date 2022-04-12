براغ تعارض إقامة قواعد عسكرية أميركية على أراضيها

تتصاعد المعارضة السياسية والشعبية لإقامة قواعد عسكرية أميركية على أراضي التشيك، وبحسب رئيس الحكومة السابق ورئيس حركة “انو”، اندريه بابيش، فإن حزيه يعارض هذا الموضوع واصفاً إياه بالعبثي والضار بمصالح الشعب التشيكي.

وأشار بابيش إلى أن وضع قاعدة أميركية أمر ذو حساسية كبيرة ويتوجب على الحكومة تنظيم استفتاء قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن.

من جهته أكد رئيس حزب الحرية والديمقراطية المباشرة، توميو اوكامورا، رفض حزبه أيضاً وضع قواعد عسكرية أميركية في تشيكيا، مطالبا بتحديث القوات المسلحة وتغيير استراتيجيتها لحماية الأراضي التشيكية وسكان البلاد بدلاً من المشاركة في عمليات عسكرية خارجية.

وفي موقف نشره على الموقع الرسمي للحزب، شدد اوكامورا على أنه يتوجب على الحكومة الإعلان عن تنظيم استفتاء بهذا الشأن كي يكون القرار في مثل هذه المسالة المهمة بيد مواطني البلاد.

كما يظهر استطلاع حديث أجراه موقع أوراق برلمانية أن غالبية التشيك يعارضون إقامة قواعد لحلف الناتو في البلاد معتبرين أنها يمكن أن تشكل خطراً على أمنها واستقرارها.