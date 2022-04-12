حريق في سفينة هندية وإنقاذ طاقمها

نقلت وسائل إعلام محلية يمنية عن مسؤول في مؤسسة موانئ خليج عدن قوله إن “برج المراقبة تسلم بلاغاً عن تعرض السفينة الخشبية الهندية جوشي سمداني لحريق في غرفة محركاتها وعلى الفور تحركت قاطرة بحرية وزورق إرشاد نحو السفينة المحترقة حيث تم إنقاذ جميع البحارة وإخماد الحريق”.

وأضاف المسؤول إن بعض البحارة تعرضوا لإصابات جراء الحريق ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحسب بعض المصادر تعود ملكية السفينة لأحد تجار جنوب إفريقيا وكانت تحمل مواد غذائية متنوعة متجهة إلى ميناء بربرة في الصومال.