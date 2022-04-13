الحرارة أدنى من معدلاتها والأجواء غائمة

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام والرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وغداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل طفيف مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل ويكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام .