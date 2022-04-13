القوات الروسية تعثر على مسيرات أوكرانية بمواد سامة

عثرت القوات الروسية، أثناء تفتيش مقر إحدى الوحدات العسكرية الأوكرانية، على طائرات من دون طيار مزودة بحاويات للسوائل وآلات رش.

وبحسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن مصدر عسكري، عُثر على 3 من هذه المسيرات، التي تصل حمولتها إلى 40 كغ، وركبت عليها خزانات بلاستيكية للسوائل بسعة 30 ليتراً، بالإضافة لأجهزة تحكم احتوت على إحداثيات لمواقع القوات الروسية والمناطق المأهولة المخطط لرشها.

وأضاف المصدر بأن هذه الطائرات على ما يبدو تستخدم لرش مواد سامة لإلحاق الضرر، سواء بالقوات المسلحة الروسية أو بالسكان المدنيين والأراضي الزراعية.

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت وثائق حصلت عليها في أوكرانيا تفيد بأن مؤسسة “موتورسيتش” الأوكرانية وجهت للشركة التركية المصنعة لدرونات بيرقدار استفسارات حول وجود أنظمة وآليات لرش السوائل منها.