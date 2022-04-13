دفن موتى الأمريكيين يصل لنصف مليون دولار

هل تعلم أن دفن ميت في حفرة ما بالطريقة المعتادة في الولايات المتحدة يكلف مبالغ طائلة لا تقل عن 9000 دولار

و قد تصل لنصف مليون دولار إذا كان القبر مزخرف و التابوت فاخر .