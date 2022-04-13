دفن موتى الأمريكيين يصل لنصف مليون دولار
هل تعلم أن دفن ميت في حفرة ما بالطريقة المعتادة في الولايات المتحدة يكلف مبالغ طائلة لا تقل عن 9000 دولار
و قد تصل لنصف مليون دولار إذا كان القبر مزخرف و التابوت فاخر .
لهذا فإن 58% من الأمريكييين يلجأون لحرق موتاهم في الأفران و وضع رمادهم في جرة من المعدن أو الخزف
ويحملونها غالباً معهم إلى المنزل .
حتى هذه العملية قد تكلف بحدود 450 دولار …و توجد عملية تكاليف أقل تسمى Resomator و هى إذابة الجسم في حمام كيميائي تحت درجة حرارة عالية و تكلف على اقل تقدير 300 دولار .
أما الموتى المتخلى عنهم أو من ليس لهم أقارب لدفنهم (كالمهاجرين مثلاً) لدفع مبالغهم فإن المستشفى يبيع جثثهم إلى الجامعات و المراكز البحثية و بنوك الاعضاء.
و إذا تُوفيت خارج المستشفى سوف يتم تحويل جثتك إلى سماد للتربة عبر شركة خاصة تقوم بخلط الجثث بالمواد الكيميائية بعد إزالة وتشريح أعضاءك الصالحة .
مع ذلك فإن دول مثل اليابان و السويد و الهند و الصين و كندا تحتل المراتب الخمس الأولى في حرق جثث الموتى