“لست مغني”.. ألبوم غنائي جديد لعز الدين الأمير

أطلق الفنان السوري عز الدين الأمير مؤخراً ألبومه الغنائي الجديد وذلك ضمن حفل غنائي وحواري في مكتبة الأسد الوطنية، وأوضح الأمير في تصريح خاص للبعث ميديا: الأغنيات التي أقدمها تلقي الضوء على فكرة أو تعالج قضية إنسانية من أجل توسيع رقعة المحبة في الحياة فأنا أقدم الأغنية الملتزمة بالأرض وإنسانها.

“لم الشمل”، “دنيا وناس”،”رشوا الورد”، “وردة”، “فتح عينك”، و “كراكيب” هي بعض الأغنيات التي يضمها ألبوم الأمير الذي يحمل عنوان ” لست مغني” ويتضمن 15 أغنية تتناول مواضيع مختلفة و تحمل عناوين متنوعة واللذي قام الأمير بتلحين جميع أغنياته وكتابة قسم كبير من كلماته، بينما تعاون في قسمه الباقي مع كتاب سوريين ومصريين، كما تم التوزيع والتنفيذ الموسيقي وتسجيل الاستديو للفنانين بحري التركماني ولويد النجار، وأوضح الأمير: نبذ العنف والحروب ومحاربة القهر والاستبداد والظلم وتعميم ثقافة قبول الآخر وإظهار صور الحق والخير والجمال والحث على التسامح والتآخي والسلام والحب والمحبة هو ما أطرحه في الأغاني التي أقدمها ولذلك فإنها تندرج تحت مسمى الأغاني الملتزمة فكل ما يتعلق بالإنسان هو التزام من الجوانب الوطنية والاجتماعية والأحاسيس والمشاعر كافة، وأنا حريص على أن يكون الطرح بشكل راقي ويحمل قيمة ومتعة حسية وروحية.

وعن رأيه بواقع الأغنية السورية رأى الأمير أنها بحاجة لشركات إنتاج تدعمها و تمولها حتى تصل إلى شكلها الأجمل، فكما استطاعت الدراما السورية أن تصل لكل بيت عربي كذلك يمكن للأغنية السورية تحقيق هذا الانتشار إن قدم لها الدعم، ولكن للأسف إلى الآن مازلنا غير قادرين على إيصال صوتنا وأغنياتنا التي تحمل نبض الشارع فنحن بحاجة إلى الدعم منوهاً إلى أن الإعلام و المهرجانات والتمويل هي الجناح الذي تصل عبره الأغنية الإنسانية التي نقدمها، وفي النهاية اعتبر الأمير أنه لم يصل بعد إلى ما يطمح في عالم الغناء فالحلم والطموح يجب أن يبقى مرافقاً للإنسان .

لوردا فوزي