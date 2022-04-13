وداع حزين لنجم تشرين السابق موفق كنعان

اللاذقية – خالد جطل

عاش سنوات عمره في ملاعب كرة القدم، وشاء الله أن يودع الدنيا وهو يلعب كرة القدم مع رفاق دربه من نادي تشرين وأندية اللاذقية، قبل ساعات رحل موفق كنعان نجم تشرين ومنتخبنا الوطني عن عمر ناهز 61 عاماً قضى معظمها في ملاعب كرة القدم كنجم ذاع صيته وتوجها بالحصول مع فريقه تشرين على أول ألقاب الدوري الممتاز عام 1982 ليكون اللقب الأول للبحارة سطرته مجموعة من الأسماء التي بقيت حاضرة بقوة لدى عشاق الفريق ومنها الكنعان والذي سجل عدة ألقاب شخصية منها تتويجه بلقب هداف الدوري ثلاث مرات من عام “1984 ولغاية 1987” وسجل فيها “14، 16، 17 هدفا ورابع هدافي الوطن العربي.

وكانت جماهير تشرين تناديه بالـ”الكاتيوشا” قبل أن يلقبه الراحل عدنان بوظو بـ “ثعلب الكرة السورية” نظراً لما كان يتمتع به من موهبة للتهديف سواء بالرأس أو التسديد بالقدمين وكان معظم حراس جيله يخشونه .

وكان للكنعان عدة آراء فيما يخص واقع كرتنا حيث وصفها بانها قصيدة جميلة تفتقد للعنوان، وتراجعها يتحمله القائمون عليها وليس اللاعبين لعدم وجود تخطيط سليم، والجو العام لكرتنا غير نظيف منذ عشرات السنين ولا بد من إبعاد الطفيليين، كما وصف الكنعان الاحتراف الذي تعيشه كرتنا بأنه لا يمت للاحتراف بصلة وهو مجرد عقود ومال بينما الاحتراف الحقيقي هو ثقافة متكاملة يعيشها اللاعب “التزام بالتدريبات وتوجيهات المدرب، نظلم غذائي واجتماعي البعد عن السهر وكل ما يؤذي تطوير الموهبة الكروية” وارجع الكنعان ابتعاده عن الملاعب لتلوث الجو الرياضي بفيروسات غريبة كان لها تأثير سلبي على رياضتنا وبات الوفاء والولاء للأندية عملة نادرة .