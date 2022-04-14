أجواء ربيعية معتدلة والحرارة إلى ارتفاع

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو اليوم ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام والرياح شمالية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج أحياناً .

وتستمر درجات الحرارة غداً بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو ربيعياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام .