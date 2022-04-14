اشتباكات عنيفة بين مرتزقة الاحتلال التركي بريف الحسكة

اشتبك مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية بالأسلحة الرشاشة فيما بينهم في المناطق التي يحتلونها بريف الحسكة الشمالي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

وبحسب سانا فإن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة اندلعت بين عدة مجموعات إرهابية تتبع لما يسمى “فرقة الحمزة” المرتبطة بالاحتلال التركي في قرية تل ارقم بمنطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي ما أدى إلى مقتل إرهابي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وتأتي هذه الاشتباكات في سياق الاقتتال المتواصل بين تلك التنظيمات لاقتسام النفوذ والمسروقات وطرق التهريب والاستيلاء على منازل المواطنين من جهة والفوضى والانفلات الأمني بتلك المناطق من جهة أخرى.

المصدر || سانا