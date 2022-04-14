الاتفاق على أتمتة بيانات جامعة دمشق

وتهدف المشاريع التشغيلية العمل على تحسين الظروف التشغيلية في مركز بيانات الجامعة، و توصيف كل ما يلزم لضمان تشغيل مركز بيانات الجامعة على مدار الساعة، و الطلب من الشركة استقدام كوادر بشرية إضافية لما هو موجود لدى مديرية النظم في الجامعة، وضمان أمن المنظومات البرمجية والخدمات المقدمة، مع متابعة وتنفيذ أعمال الصيانة في مركز بيانات الجامعة، إضافة إلى ضمان توفر مركز احتياطي لتشغيل مركز بيانات الجامعة، ويمكن أن تكون غرفة المخدمات من كلية الهندسة المعلوماتية المركز الاحتياطي المطلوب، كما يمكن أن تتوسع هذه الأعمال لتشمل أعمال تشغيلية في الفروع والكليات والمعاهد التابعة للجامعة، وكذلك ضمان تقديم صيانة ودعم فني لكافة البرمجيات الأساسية واللازمة لأعمال التشغيل والمطورة لصالح الجامعة.