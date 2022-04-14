الاتفاق على أتمتة بيانات جامعة دمشق
اتفقت جامعة دمشق مع مؤسسة الصناعات التقانية “الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات” على أتمتة أعمال جامعة دمشق وتشمل كل المشاريع والأعمال والخدمات والمنتجات التي يمكن أن يتشارك الفريقان على تنفيذها.
وتهدف المشاريع التشغيلية العمل على تحسين الظروف التشغيلية في مركز بيانات الجامعة، و توصيف كل ما يلزم لضمان تشغيل مركز بيانات الجامعة على مدار الساعة، و الطلب من الشركة استقدام كوادر بشرية إضافية لما هو موجود لدى مديرية النظم في الجامعة، وضمان أمن المنظومات البرمجية والخدمات المقدمة، مع متابعة وتنفيذ أعمال الصيانة في مركز بيانات الجامعة، إضافة إلى ضمان توفر مركز احتياطي لتشغيل مركز بيانات الجامعة، ويمكن أن تكون غرفة المخدمات من كلية الهندسة المعلوماتية المركز الاحتياطي المطلوب، كما يمكن أن تتوسع هذه الأعمال لتشمل أعمال تشغيلية في الفروع والكليات والمعاهد التابعة للجامعة، وكذلك ضمان تقديم صيانة ودعم فني لكافة البرمجيات الأساسية واللازمة لأعمال التشغيل والمطورة لصالح الجامعة.
وشملت الاتفاقية مشاريع تقييم وتطوير المنظومات البرمجية الحالية وتلك المطلوب إنجازها مستقبلاً وتهدف إلى توفير منظومة ERP ومنظومة إدارة إلكترونية للوثائق على المستوى الإداري للجامعة، و توفير كل ما يلزم لتسجيل طلاب الجامعة والدفع الالكتروني وإصدار الشهادات والمصدقات وتتبع إنجاز الأعمال الخاصة بشؤون الطلاب والامتحانات في الجامعة، و توفير شبكة آمنة مع شبكة احتياطية بديلة والتشغيل الدائم لها.
كما هدفت الاتفاقية إلى التعاون في مجال التدريب والتأهيل والإيفاد وتبادل الخبرات والأساتذة، و في مجال الدراسات العليا والبحوث، و في مجال الاستشارات التقنية والبحوث والمشاريع التطويرية واستثمار المخابر.
فداء شاهين