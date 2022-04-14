تونس ترفع أسعار محروقاتها في ظل الأزمة العالمية

رفعت الحكومة التّونسية اليوم أسعار المحروقات، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية. وقالت الوزارتان في بيان لهما إنّه “في ظلّ تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعياً لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، فإنّه تقرّر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس”.

وأكد البيان أنّ أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.

بعد أن تم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات خلال شباط/فبراير الماضي، في ظلّ ارتفاع أسعار النفط وتجاوزه 100 دولار للبرميل.

ووفق نص البيان، فإنّ “أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بلغت خلال الربع الأول من السنة الحالية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، علماً أنّ كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالى 140 مليون دينار (46.82 مليون دولار) في السنة”.